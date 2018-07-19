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«Школу программиста» откроют в районе Аэропорт
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«Школу программиста» откроют в районе Аэропорт 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В школе № 152, которая расположена в районе Аэропорт, 1 сентября начнутся занятия по изучению программирования. В «Школе программиста» старшеклассников обучат языкам Scratch и Python. Об этом рассказали в администрации учебного заведения.
— Для наших воспитанников не составит труда создать игру-лабиринт, где на одном из уровней нужно сразиться с «боссом», написать свою программу-викторину, сделать мультфильм, — поделился сотрудник администрации.
Напомним, школа № 152 расположена по адресу 1-я Аэропортовская улица, дом 1. (мю)
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