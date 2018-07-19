В Кургане Школьный базар развернул только 10 палаток

Почти две недели в областном центре работает Школьный базар. Канцелярские принадлежности, рюкзаки, школьная форма, учебники и прочая школьная атрибутика расположилась на прилавках желто-зеленых шатров. По традиции официальный школьный базар развернулся недалеко от остановки «Некрасова» у сквера Победителей.

По информации пресс-службы муниципалитета, заявки на участие в школьной ярмарке в Департаменте экономического развития, предпринимательства и торговли Администрации Кургана принимали с 25 июня. В итоге разрешение на установку и продажу получили только десять предпринимателей. Ожидается, что подобные палатки развернутся еще у Центрального рынка, как это было в прошлые годы.

Цены на Школьном базаре не многим отличаются от стоимости школьных принадлежностей в специализированных магазинах. Чтобы клиенты на ушли на базар, продавцы магазинов устраивают акции, делают скидки и готовы даже привезти покупки на дом.

Отметим, что те, кто не успеет купить все необходимое для занятий до 1 сентября, смогут это сделать в течение месяца. Работать школьная ярмарка будет до 30 сентября, без выходных с 10.00 до 19.00 часов.