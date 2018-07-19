Ещё
В Кургане Школьный базар развернул только 10 палаток
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кургане Школьный базар развернул только 10 палаток 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Почти две недели в областном центре работает Школьный базар. Канцелярские принадлежности, рюкзаки, школьная форма, учебники и прочая школьная атрибутика расположилась на прилавках желто-зеленых шатров. По традиции официальный школьный базар развернулся недалеко от остановки «Некрасова» у сквера Победителей.
По информации пресс-службы муниципалитета, заявки на участие в школьной ярмарке в Департаменте экономического развития, предпринимательства и торговли Администрации Кургана принимали с 25 июня. В итоге разрешение на установку и продажу получили только десять предпринимателей. Ожидается, что подобные палатки развернутся еще у Центрального рынка, как это было в прошлые годы.
Цены на Школьном базаре не многим отличаются от стоимости школьных принадлежностей в специализированных магазинах. Чтобы клиенты на ушли на базар, продавцы магазинов устраивают акции, делают скидки и готовы даже привезти покупки на дом.
Отметим, что те, кто не успеет купить все необходимое для занятий до 1 сентября, смогут это сделать в течение месяца. Работать школьная ярмарка будет до 30 сентября, без выходных с 10.00 до 19.00 часов.
Уральский меридиан: последние новости
В Курганский университет подано более 2500 заявлений от абитуриентов В Тюмени прошел контрастный митинг против пенсионной реформы Стало известно, как тюменцы будут праздновать День города — 2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин допустил обострение ситуации на Украине108
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми95
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»133
Россиянка пустила труп мужа на кабачки32
Российская база в Сирии уничтожила НЛО144
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
03:13
Россия задушит Европу газом
Рынки Европа
00:30
Скотленд-Ярд опознал отравителей Скрипалей
Происшествия В мире
00:52
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми
В мире Европа
01:31
«Свободу Меланье Трамп!»: что не так с первой леди США
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение