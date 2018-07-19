Министерство просвещения объяснило, почему закрылся Совет по русскому языку 

Министерство просвещения выполнило поручение правительства обосновать закрытие Совета по русскому языку при правительстве РФ. Только что проект постановления кабмина был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
news.vse42.ru Совет по русскому языку при Правительстве Российской Федерации — совещательный орган, который вырабатывает предложения о совершенствовании государственной политики в области поддержки и развития русского языка. Он несколько раз прекращал и возобновлял свою работу. Последний раз его восстановили в ноябре 2013 года, когда его возглавила вице-премьер Ольга Голодец. Самое известное достижение Совета заключалось в том, что 16 апреля 2002 он отверг предложения РАН по изменению орфографии русского языка. Тогда введение новых правил было отложено на неопределенное время. Последнее заседание Совета по русскому языку при Правительстве РФ состоялось 30 октября 2017 года. На нем обсуждалось преподавание русского языка в школах. Вице-премьер рассказала собравшимся, что средний балл ЕГЭ с каждым годом повышается, и что в 2015 году была создана группа из 12,5 тысячи педагогов русского языка, которые успешно помогают повысить квалификацию своим коллегам из Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Чечни и Тывы. В состав Совета на 2017 год, входили: вице-премьер О. Ю. Голодец, министр просвещения О. Ю. Васильева, первый замминистра культуры В. В. Аристархов, директор Государственного литературного музея Д. П. Бак, президент Российской академии образования, председатель попечительского совета фонда «Русский мир» Л. А. Вербицкая, ректор МГУ В. А. Садовничий и другие. Почему Совет по русскому языку при Правительстве РФ больше не нужен? Достаточно уже существующего Совета по русскому языку при Президенте РФ, решили в Министерстве просвещения. «Проект постановления направлен на исключение дублирования работы, проводимой Советом при президенте Российской