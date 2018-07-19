Повесть о Петре и Февронии стала самым популярным изданием у студентов отделения МПГУ в Лефортове

Самым востребованным художественным произведением у студентов факультета дошкольной педагогики и психологии МПГУ, расположенного в районе Лефортово, стала повесть о Петре и Февронии. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

— По завершении 2017/18 учебного года мы проанализировали данные о самых популярных книгах. Лидером среди художественных произведений стала повесть о Петре и Февронии, следом за ней идут произведения Гомера и Жака Расина. Также наши студенты интересовались словарями и справочными изданиями по русскому языку, истории русской культуры и литературе, — уточнил сотрудник пресс-службы.

Напомним, что факультет дошкольной педагогики и психологии МПГУ находится по адресу: улица Госпитальный Вал, дом 4. (мю)