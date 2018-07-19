НИИМЭ провел экскурсию для студентов I курса МФТИ по предприятию 

На минувшей неделе АО «НИИМЭ» организовало визит на предприятие группы студентов I курса Московского физико-технического института (МФТИ).
Начальник отдела отраслевого сотрудничества АО «НИИМЭ» Алексей Федонин провел студентов в «чистую комнату» завода «Микрон» и рассказал им о применяемых технологиях производства кремниевых пластин и полупроводниковых изделий, о широком спектре разработанной в НИИМЭ микроэлектронной продукции, используемой в государственных и коммерческих проектах. Среди них микрочипы для транспортных, банковских и идентификационных приложений, микроконтроллеры и микропроцессоры, чипы памяти и другие полупроводниковые приборы.
Студенты специальности «Электроника и наноэлектроника» задавали вопросы технического характера, ведь уже сейчас они задумываются о выборе будущего места работы. Также молодым людям подробно рассказали о состоянии микроэлектронной отрасли и перспективах ее развития в России, о возможностях, которые даст студентам обучение на базовой кафедре «Микро— и наноэлектроника», созданной НИИМЭ на факультете физической и квантовой электроники МФТИ.
Фото НИИМЭ