Зеленоградская школа фехтования приглашает учеников

Школа фехтования в Зеленограде приглашает детей и взрослых на занятия по фехтованию эпохи ренессанса.

«Ренессанс — это время расцвета дуэлей во Франции, время мушкетеров, книг Дюма, это огромное многообразие приемов и изящество поединков, которое исчезло из современного фехтования», — сообщается на странице школы ВКонтакте.

В школе взрослые и дети имеют возможность изучить итальянскую школу фехтования 16-17 века.

Все занятия основаны на книгах мастеров фехтования той эпохи, ученики занимаются фехтованием на шпаге, на парном оружии — шпаге и кинжале. Приемы, которые изучают в школе, лежат в основе сценического и артистического фехтования.

Место проведения занятий: 3 мкрн, спортшкола (корпус 348Б), Андреевка (рядом с 14-15 мкрн), в 500 м от магазина «Ашан», в здании гостиницы «Андреевка», центр единоборств «Каллиста».