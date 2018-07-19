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Зеленоградская школа фехтования приглашает учеников 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Школа фехтования в Зеленограде приглашает детей и взрослых на занятия по фехтованию эпохи ренессанса.
«Ренессанс — это время расцвета дуэлей во Франции, время мушкетеров, книг Дюма, это огромное многообразие приемов и изящество поединков, которое исчезло из современного фехтования», — сообщается на странице школы ВКонтакте.
В школе взрослые и дети имеют возможность изучить итальянскую школу фехтования 16-17 века.
Все занятия основаны на книгах мастеров фехтования той эпохи, ученики занимаются фехтованием на шпаге, на парном оружии — шпаге и кинжале. Приемы, которые изучают в школе, лежат в основе сценического и артистического фехтования.
Место проведения занятий: 3 мкрн, спортшкола (корпус 348Б), Андреевка (рядом с 14-15 мкрн), в 500 м от магазина «Ашан», в здании гостиницы «Андреевка», центр единоборств «Каллиста».
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