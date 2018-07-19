Три здания школы №49 в Конькове готовы встречать учеников

Каникулы у детворы продолжаются, а вот в зданиях школ активно готовятся к встрече учеников в новом учебном году. Не стал исключением и комплекс № 49, расположенный в нашем районе. Три здания школы №49 уже отремонтированы, и они уже готовы встречать учеников. Об этом сообщает интернет-газета «Москва За Калужской заставой».

Как отметил директор школы, все внутренние пространства образовательного учреждения очень изменились. Из школы убрали все, что мешает смотреть на мир позитивно. Выбросили даже старые цветочные горшки, заменив их на новые. А известный художник Владимир Широков расписал стены классов цветами, животными и пейзажем.

В школьном дворе появились цветники, причем цветы выращивали сами дети. Также там высадили 30 рябин и вишен. Преобразования планируется продолжить и в будущем.