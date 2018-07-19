Шесть человек на место. Больше 6000 абитуриентов хотят учиться в ВоГУ 

Конкурс среди желающих получить высшее образование ВоГУ увеличивается с каждым днем. Заявления о приеме на обучения подали больше 6 тысяч человек.
Наибольшей популярностью пользуются юриспруденция, менеджмент, электроэнергетика и электроника, строительство, педагогическое образование (историческое и правовое образование, физкультурное образование, историческое и экономическое образование), туризм, психолого-педагогическое образование, теплоэнергетика и теплотехника.
Стоит отметить, что получить высшее образование в одном из крупнейших вузов Вологодской области стремятся не только жители региона. Среди абитуриентов также есть жители Архангельской, Ярославской, Костромской и Мурманской областей, Республик Карелия и Коми, Татарстана, Башкортостана, Ямало-ненецкого округа и Пермского края, Таджикистана, Узбекистана, Украины.
Всего на бюджет в этом году ВоГУ примет 1167 человек. Еще 1900 человек смогут получать образование на платной основе.
Приемная комиссия работает в Вологде на Галкинской, 3 (2-й этаж). Телефоны для справок: (8172) 72-50-73, 72-54-49.