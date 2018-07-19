Шесть человек на место. Больше 6000 абитуриентов хотят учиться в ВоГУ

Конкурс среди желающих получить высшее образование ВоГУ увеличивается с каждым днем. Заявления о приеме на обучения подали больше 6 тысяч человек.

Наибольшей популярностью пользуются юриспруденция, менеджмент, электроэнергетика и электроника, строительство, педагогическое образование (историческое и правовое образование, физкультурное образование, историческое и экономическое образование), туризм, психолого-педагогическое образование, теплоэнергетика и теплотехника.

Всего на бюджет в этом году ВоГУ примет 1167 человек. Еще 1900 человек смогут получать образование на платной основе.