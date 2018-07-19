Центр поддержки одаренных детей в Пензенской области откроют осенью 2019 года

ПЕНЗА , 19 июля. / ТАСС /. Центр выявления и поддержки одаренных детей в области науки, искусства и спорта в Пензенской области , созданный в рамках реализации соглашения между правительством региона и фондом «Таланты и успех» (учредитель образовательного центра «Сириус» в Сочи ), начнет работать в сентябре 2019 года на базе губернского лицея. Об этом сообщила в четверг пресс-служба губернатора и правительства Пензенской области.

"Предполагается, что с сентября 2019 года центр, который планируется создать как структурное подразделение губернского лицея, будет работать по направлению «Наука», а деятельность по всем заявленным сферам начнется к 2022 году", — говорится в сообщении пресс-службы.

Центр будет работать как в формате образовательно-проектной деятельности, так и в направлении дополнительного образования. «Планируется создать банк данных одаренных детей Пензенской области. Начато формирование профильных образовательных программ и разработка… проектно-сметной документации на строительство дополнительного корпуса к губернскому лицею, который будет использован в образовательном процессе», — отметили в пресс-службе.