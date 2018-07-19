Центр поддержки одаренных детей в Пензенской области откроют осенью 2019 года 

ПЕНЗА, 19 июля. /ТАСС/. Центр выявления и поддержки одаренных детей в области науки, искусства и спорта в Пензенской области, созданный в рамках реализации соглашения между правительством региона и фондом «Таланты и успех» (учредитель образовательного центра «Сириус» в Сочи), начнет работать в сентябре 2019 года на базе губернского лицея. Об этом сообщила в четверг пресс-служба губернатора и правительства Пензенской области.
"Предполагается, что с сентября 2019 года центр, который планируется создать как структурное подразделение губернского лицея, будет работать по направлению «Наука», а деятельность по всем заявленным сферам начнется к 2022 году", — говорится в сообщении пресс-службы.
Центр будет работать как в формате образовательно-проектной деятельности, так и в направлении дополнительного образования. «Планируется создать банк данных одаренных детей Пензенской области. Начато формирование профильных образовательных программ и разработка… проектно-сметной документации на строительство дополнительного корпуса к губернскому лицею, который будет использован в образовательном процессе», — отметили в пресс-службе.
Соглашение о сотрудничестве между Пензенской областью и образовательным фондом «Таланты и успех» подписали руководитель фонда Елена Шмелева и губернатор региона Иван Белозерцев на Российском инвестиционном форуме в Сочи. В рамках соглашения планируется организация центра поддержки одаренных детей по примеру сочинского «Сириуса», а также стажировка пензенских педагогов на ведущих образовательных площадках в Москве. По словам Белозерцева, создание регионального центра позволит повысить результативность работы с талантливыми школьниками в регионе.