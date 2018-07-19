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Школам и детсадам в Крыму продлят срок признания лицензий
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Школам и детсадам в Крыму продлят срок признания лицензий 

Парламентская газета 45 минут назад
Фото: Парламентская газета
Школы, детские сады и другие образовательные учреждения Крыма и Севастополя предлагается считать имеющими лицензию на осуществление образовательной деятельности до 1 сентября 2019 года. Документ имеется в распоряжении «Парламентской газеты».
Авторами инициативы выступили депутаты Константин Бахарев, Руслан Бальбек, Дмитрий Белик, Андрей Козенко, Наталья Поклонская, Светлана Савченко, Михаил Шеремет, члены Совета Федерации Сергей Цеков и Ольга Ковитиди. Законопроект внесён в Госдуму, изменения предлагается внести в федеральный закон об образовании.
В настоящее время образовательные организации Крыма и Севастополя признаются имеющими лицензии до 1 сентября 2018 года. Однако ряд детских садов и школ не могут получить лицензии и пройти аккредитацию из-за несоответствия материально-технической базы санитарным правилам и нормам.
Это грозит приостановкой деятельности таких образовательных организаций, из-за чего их выпускники не смогут получить документ об образовании. Нельзя допустить и закрытия детсадов и школ в сельской местности, где им нет альтернативы.
Отмечается, что на 19 июня 2018 года в Крыму не имеют лицензий 12,3% дошкольных организаций, 6,7% общеобразовательных организаций, 12,8% учреждений дополнительного образования.
Предполагается, что до 1 сентября 2019 года проблемные организации удастся довести до федеральных норм и стандартов, достаточных для получения лицензии.
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