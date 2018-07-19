МИЭТ запустил новый образовательный проект

Об этом сообщается на официальной странице вуза ВКонтакте. Проект представляет из себя сборник программ дополнительного образования, которые расширяют карьерные перспективы участников и повышают их конкурентоспособность на рынке труда в качестве молодых специалистов. Во время обучения участники освоят soft skills (социальные надпрофессиональные навыки), а также знания и навыки в области дизайна, иностранных языков, блокчейн-технологий, экономики и финансов.

Согласно сообщению МИЭТ, обучение MIET Advanced полностью совместимо с получением основного высшего образования благодаря удобному графику и приемлемой стоимости всех программ.

В списке обучающих программ имеются следующие дисциплины: курс личной эффективности (тайм-менеджмент), искусство презентации, наука общения, продвинутый английский язык, немецкий, китайский языки, курс Adobe Photoshop, моделирование в AutoCAD, курс Adobe Illustrator, управление личными финансами, интернет-маркетинг и технологии block chain.

До 31 августа абитуриентам, студентам и выпускникам МИЭТа будет подарена скидка размером в 1000 рублей на неограниченное количество программ. Сертификат на скидку можно получить при подаче документов в приемной комиссии (абитуриентам), либо заполнив анкету в ином случае.

Фото МИЭТ