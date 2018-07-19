Число первоклассников в Новосибирске снова увеличится

В сентябре 2018 года в школы Новосибирска придут около 21 тыс. первоклассников. Это на 500-800 больше, чем было в прошлом году.

Такая динамика, как отмечают в городском департаменте образования, складывается последние несколько лет. Общее количество школьников в городе достигло 250 тыс. человек, и эта цифра ежегодно увеличивается на 8-9 тыс. Несмотря на такой рост, в мэрии заверяют, что в этом году ученикам даже в самых густонаселенных микрорайонах не придется учиться в три смены. В течение ближайших двух лет напряженность удастся снизить за счет строительства новых школ.

«Строится школа на микрорайоне «Плющихинский». Это как раз сегодня тот острый участок. Вы, наверное, помните: как только начинается запись в первый класс, наибольший интерес вызывают эти школы. Строительство школы поможет в 2019 году там снять часть напряженности. И новые микрорайоны: «Родники», «Чистая слобода». Это как раз те точки, в которых заложено строительство новых школ», — рассказал начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев

В этом году в городе ведется строительство восьми образовательных учреждений. В начале июня работы были полностью завершены на пристройке к школе №183 в Кировском районе. К сентябрю планируют сдать новое здание школы на 1 250 мест в микрорайоне «Весенний» в Первомайском районе, пристройку на 450 мест в школе №82 в Дзержинском районе и здание школы-интерната №37 для глухих и слабослышащих детей в Железнодорожном районе.

Также продолжится строительство школ на Плющихинском жилмассиве, в микрорайонах «Чистая Слобода», «Родники» и «Просторный».