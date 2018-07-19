Псковичку назвали «Молодым дарованием России»

Выпускница художественного отделения Детской школы искусств города Пскова Наталья Шеверлова стала победителем Общероссийского конкурса «Молодые дарование России — 2018» в номинации «Изобразительное искусство: живопись, акварельная живопись».

Как сообщили в Государственном комитете Псковской области по культуре, конкурс состоял из трех отборочных этапов на региональном и всероссийском уровне. Заключительный тур принес юной псковичке желанную победу.

Сейчас девушка проходит вступительные испытания в художественные вузы. По словам преподавателей, она очень талантлива и трудолюбива, а на счету юной художницы уже много побед в конкурсах разного уровня. Так, в 2016 году Наталье была присуждена областная премия «Юные дарования Псковщины».

Учитель Натальи Шеверловой по основным художественным дисциплинам — художник-график Дмитрий Яблочкин — является преподавателем высшей квалификационной категории.