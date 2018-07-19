Ещё
Псковичку назвали «Молодым дарованием России»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Псковичку назвали «Молодым дарованием России» 

АиФ Северо-запад 13 минут назад
Фото: АиФ Северо-запад
Выпускница художественного отделения Детской школы искусств города Пскова Наталья Шеверлова стала победителем Общероссийского конкурса «Молодые дарование России — 2018» в номинации «Изобразительное искусство: живопись, акварельная живопись».
Как сообщили в Государственном комитете Псковской области по культуре, конкурс состоял из трех отборочных этапов на региональном и всероссийском уровне. Заключительный тур принес юной псковичке желанную победу.
Сейчас девушка проходит вступительные испытания в художественные вузы. По словам преподавателей, она очень талантлива и трудолюбива, а на счету юной художницы уже много побед в конкурсах разного уровня. Так, в 2016 году Наталье была присуждена областная премия «Юные дарования Псковщины».
Учитель Натальи Шеверловой по основным художественным дисциплинам — художник-график Дмитрий Яблочкин — является преподавателем высшей квалификационной категории.
Добавим, что ежегодный конкурс Министерства культуры РФ «Молодые дарования России» проходит с 2006 года и направлен на сохранение и развитие системы художественного образования в России, поддержку учащихся детских школ искусств.
АиФ Северо-запад: последние новости
У новой школы в Великих Луках уложили футбольное поле и беговые дорожки Житель Печор пытался убить знакомого топором На общегородской субботник в Пскове вышли сотни горожан
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: россиянам вернут накопления89
Установлены отравители Скрипалей161
Россия готовит ответный удар по Украине316
Российская база в Сирии уничтожила НЛО12
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17437
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
00:41
Российская база в Сирии уничтожила НЛО
Армия Ближний Восток
00:39
«Нафтогаз» хватается за соломинку
Компании Конфликты
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
03:13
Приказ по НАТО: как США остановят «Северный поток — 2»
США Политика
01:00
Как оружейная новинка изменит расстановку сил в Донбассе
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение