По 610 рублей за бесплатный диплом: в Уфе юридический колледж накажут за поборы

Деньги собирали с родителей выпускников

Перечислить по 610 рублей потребовали от родителей выпускников в уфимском Юридическом колледже. Администрация учебного заведения объяснила сбор денежных средств якобы погашением задолженности по учебе.

Бдительные родители пожаловались на странное вымогательство в прокуратуру . Они смекнули, что никаких долгов при бесплатном образовании быть попросту не может.

Тут-то и выяснилось, что деньги собирали на оплату бланков дипломов.

— Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», дипломы должны были выдаваться бесплатно, — рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Директору колледжа велели нарушение устранить. В надзорном ведомстве пообещали все проконтролировать.