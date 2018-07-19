По 610 рублей за бесплатный диплом: в Уфе юридический колледж накажут за поборы 

Деньги собирали с родителей выпускников
Перечислить по 610 рублей потребовали от родителей выпускников в уфимском Юридическом колледже. Администрация учебного заведения объяснила сбор денежных средств якобы погашением задолженности по учебе.
Бдительные родители пожаловались на странное вымогательство в прокуратуру. Они смекнули, что никаких долгов при бесплатном образовании быть попросту не может.
Тут-то и выяснилось, что деньги собирали на оплату бланков дипломов.
— Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», дипломы должны были выдаваться бесплатно, — рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Директору колледжа велели нарушение устранить. В надзорном ведомстве пообещали все проконтролировать.