Бывшему директору гимназии №27 в Кургане два года нельзя будет руководить госучреждениями 

Женщина, руководившая гимназией восемь лет, признала свою вину
В Кургане сообщили о приговоре директору гимназии №27. Ирине Черепановой в течение двух лет нельзя будет занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях с организационно-распорядительными функциями. Поводом стал приговор суда, в котором женщину признали виновной в присвоении бюджетных денег в крупном размере.
Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, два года назад Ирина Черепанова устроила на на должность лаборанта кабинета химии свою знакомую. Но женщина так и не вышла на работу, хотя зарплата и стимулирующие выплаты начислялись ей на карту. Все деньги забирала руководитель школы.
— Аналогичным образом в апреле 2017 года она фиктивно устроила свою другую знакомую на должность уборщика служебных помещений. Всего в период с июля 2016 по март 2018 года бывший руководитель похитила более 400 000 рублей бюджетных средств, — рассказали 45.ru в пресс-службе прокуратуры Курганской области.
Во время заседания суда экс-директор признала свою вину, возместила ущерб и попросила рассмотреть её дело в особом порядке. В результате ей назначили два года воздерживаться от руководства бюджетными организациями.
Ирина Черепанова работала директором гимназии с 2010 года. Она является «Заслуженным учителем России», «Отличником народного просвещения» и победителем конкурса «Лучшие учителя России» в рамках приоритетного национального проекта образование. Информации о назначении нового директора престижной гимназии №27 на сайте школы пока нет, телефоны руководства не отвечают.