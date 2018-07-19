Новую школу в Щучьем Озере к 1 сентября этого года не сдадут 

Сроки сдачи новой школы в посёлке Щучье Озеро перенесли. 1 сентября этого года она не откроет свои двери.
Как рассказали в Министерстве территориального развития края, на объекте завершили возведение фундамента и цоколя. Сейчас ведётся кирпичная кладка стен.
«Закончено правое крыло здания, ведутся работы по монтажу перекрытий, прокладке коммуникаций. Строительство идёт в соответствии с утверждённым графиком. Планируемый срок сдачи объекта — четвёртый квартал этого года», — сообщили в ведомстве.
Напомним, новую школу в Щучьем Озере стали строить после того, как во время капремонта рухнуло здание старой школы «на подпорках». Жители посёлка тогда записали видеообращение Владимиру Путину на фоне руин с просьбой построить им новую школу. Краевые власти обещали, что её откроют к 1 сентября этого года.