Новую школу в Щучьем Озере к 1 сентября этого года не сдадут

Сроки сдачи новой школы в посёлке Щучье Озеро перенесли. 1 сентября этого года она не откроет свои двери.

Как рассказали в Министерстве территориального развития края, на объекте завершили возведение фундамента и цоколя. Сейчас ведётся кирпичная кладка стен.

«Закончено правое крыло здания, ведутся работы по монтажу перекрытий, прокладке коммуникаций. Строительство идёт в соответствии с утверждённым графиком. Планируемый срок сдачи объекта — четвёртый квартал этого года», — сообщили в ведомстве.