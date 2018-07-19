Лучшие учителя истории получили награды в Москве 

В Москве наградили победителей всероссийского конкурса «История в школе: традиции и новации». Преподаватели со всей страны показали, как можно интересно и оригинально рассказать детям об истории. На трёх этапах конкурса педагоги провели открытые уроки, на которых показали свои авторские наработки. Оригинальность и новизну преподавания предмета оценивали эскперты фонда «История Отечества» и «Ассоциации учителей истории и обществознания».
Вы преподаете отечественную историю, и ваши ученики, прежде всего, пытаются мыслить самостоятельно. В этом деле важным является наличие хорошего учебника истории. Но я уверен, что главное в этом деле это, конечно, личность педагога. Его профессионализм, любовь к предмету и, конечно, любовь к ученикам — обратился к участникам Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Из пятисот участников жюри выбрало 24 лучших преподавателей истории из 8-ми регионов.