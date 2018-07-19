Почётными гражданами Саратова станут директор школы и женский «вдохновитель» 

Сегодня городские депутаты решали, кто из саратовцев достоин стать «Почетным гражданином города».
Изначально на получение почетного звания претендовали три кандидатуры, однако одна из претенденток, Лидия Виненко, выбыла из участия в голосовании из-за неточности в пакете представленных документов. В итоге народные избранники оказались единодушными в решении сделать «Почетными гражданами города Саратова» директора школы N59 с углубленным изучением предметов, заслуженного учителя России Людмилу Бокову и начальника клуба ветеранов «Вдохновение» «Дирекции физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений» Тамару Ненадых.