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Почётными гражданами Саратова станут директор школы и женский «вдохновитель»
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Почётными гражданами Саратова станут директор школы и женский «вдохновитель» 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Сегодня городские депутаты решали, кто из саратовцев достоин стать «Почетным гражданином города».
Изначально на получение почетного звания претендовали три кандидатуры, однако одна из претенденток, Лидия Виненко, выбыла из участия в голосовании из-за неточности в пакете представленных документов. В итоге народные избранники оказались единодушными в решении сделать «Почетными гражданами города Саратова» директора школы N59 с углубленным изучением предметов, заслуженного учителя России Людмилу Бокову и начальника клуба ветеранов «Вдохновение» «Дирекции физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений» Тамару Ненадых.
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