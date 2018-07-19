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Правительство Москвы готово убрать из школ турникеты
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Правительство Москвы готово убрать из школ турникеты 

Навигатор образования 1 час назад
Фото: Навигатор образования
Они не дают гарантий полной безопасности ни детям, ни учителям.
http://gazetaorsk.ru  Министр правительства Москвы и руководитель Департамента информационных технологий Артем Ермолаев рассказал, что с нового учебного года турникеты в пилотных школах заменят на систему видеонаблюдения с «умными камерами», которые смогут распознавать лица. Детали проекта пока не утверждены, но к эксперименту уже подключился Департамент образования. Когда на входе в школы стали устанавливать турникеты, это преподносилась как 100% защита от неожиданностей, которые угрожают учителям и школьникам. За прошедшие годы выяснилось, что большая часть угроз для безопасности школьников находится не вне школы, а внутри нее. Поэтому ни один турникет, установленный на входе, не дает гарантии, что в школе ничего не случится. К тому же игра «обмани турникет» популярна у подростков: они на спор проводят в школу посторонних. «Умную камеру», как считается, обмануть невозможно. «Это более гарантированная система точного контроля, в отличие от турникета, и она дает больше дополнительных сервисов», — объяснил министр правительства Москвы, выступая на Московском урбанистическом форуме-2018.
Пилотный проект, направленный на полную отмену школьных турникетов, начнется в нескольких школах столицы с нового учебного года.
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