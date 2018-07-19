Какой будет школа будущего

Какой будет школа через несколько десятилетий, что станет с предметами и учебниками, как технологии помогут учителям и на что будут смотреть работодатели? Своими представлениями о школе и школьниках будущего с Indicator.Ru поделился первый вице-президент Управляющей компании «Просвещение» Михаил Кожевников

— Нужно ли будет детям будущего ходить в школу или все уроки можно будет проводить в виртуальной реальности?

— Уроки в виртуальной реальности можно организовать уже сейчас. Другой вопрос, что это довольно дорогое удовольствие и не всегда обоснованное. Функция школы в том числе — социальный сейф, место, в котором ребенок может не только получить знания, но и провести время. Об этом не стоит забывать.

Физически школа, на мой взгляд, будет существовать и дальше. Куда деться ребенку, когда работают родители? Не бегать же по улицам. Виртуальная реальность станет хорошим дополнением, элементом многогранной образовательной среды, основным показателем эффективности которой станет то, что школьники будут лучше усваивать и отрабатывать на практике все необходимые знания и умения.

— Сохранится ли традиционное деление на предметы или их объединят в какие-то смешанные дисциплины? Какие новые предметы должны появиться в программе?

— Новое содержание предметов, на мой взгляд, будет появляться, и происходить это будет динамично. Уже сейчас важный акцент в образовательных программах — это метапредметность. Но и от фундаментальных знаний мы никуда не уйдем. Русский язык, литература, история, иностранные языки, физика и химия останутся, но появятся и модификации этих предметов. Например, я бы уделил особое внимание «истории науки», расширению содержания предмета «технология» и возможному соединению биологии, химии и физики в общий научный блок. Вместе с изменениями в экономической и производственной отраслях будет меняться и спрос на специфические навыки и персональные качества, которые необходимо закладывать с детства.

— Что изменится в плане учебников и методических пособий? Как они будут изменяться? Появятся ли новые форматы?

— Учебники в существующем виде постепенно будут уступать связанному комплексу материалов в печатном и цифровом форматах. Это скажется на форме и организации самого процесса обучения. Для чего вообще нужна цифровизация любой отрасли? Она снижает издержки и может создавать дополнительные ценности. Появятся способы, с помощью которых можно будет существенно снижать издержки на административное управление и контроль качества обучения через правильную организацию образовательного процесса. Что точно останется — это утвержденное государством содержание школьных учебных материалов. Образование — это часть госполитики, потому что это воспитание будущих граждан страны, и утверждение государством содержания образования, конечно, никуда не исчезнет. Будут ли учебные материалы выполнены в форме пособий, будут ли называться учебниками и как будут утверждаться — это уже не столь важно.

— Как изменится учитель в школе будущего, какие новые навыки и знания ему понадобятся?

— Учитель будущего станет своего рода наставником, проводником. Безусловно, учителя новой формации постоянно будут обновлять свои знания, развиваться, совершенствовать навыки и личностные качества.

Это принципиально новый формат профессии, с более высоким социальным статусом и, как следствие, более высоким уровнем дохода. Причем видится, что это сообщество будет саморегулируемым, то есть объективно лучшие учителя будут подтягивать за собой менее опытных коллег. Социальная сеть в лучшем своем проявлении, когда каждый член сообщества из любого уголка страны получает доступ к самым передовым разработкам, исследованиям, практикам. К таким переменам готовы далеко не все действующие учителя, однако постепенно ситуация будет меняться.

Учителя развиваются не тогда, когда они чему-то учатся — куда-то приехали, и им там читают лекцию, — а в процессе работы. Развитие учителя, его собственное обучение происходит во время преподавания, работы с детьми, родителями, коллегами-учителями. И одна из основных целей цифровизации — предоставить учителям больше времени для работы с детьми. Как уже показал опыт работы Москвы в цифровом образовании, при наличии нормальной системы управления образовательным процессом никаких отчетов учителя не пишут, все отчеты формируются автоматически, исходя из тех данных, которые есть в системе. Это уже экономит учителям время и дает много дополнительных возможностей.

— Как изменится система проверки знаний? И нужны ли будут в такой школе оценки?

— Оценивать результаты обучения необходимо. Однако оценка может стать шире, станет более многослойной и тонко настраиваемой под конкретного ребенка. Возможно, оцениваться будут не только результаты единого госэкзамена, но и проекты, работы, которые ребенок делал в ходе обучения. Будет создаваться своего рода цифровое портфолио, из которого каждый человек сможет формировать свое резюме и использовать для обучения в вузе, для участия в конкурсах, грантах, при поиске и приеме на работу. Помимо оценки результатов экзаменов, на мой взгляд, в оценку войдет показатель качества проектной работы и владения так называемыми «мягкими навыками» — soft skills. Уже сейчас многие топовые работодатели оценивают soft skills сотрудника почти так же, как его профессиональные качества. В будущем количество таких работодателей будет возрастать.

— Сможет ли школа решить проблему разного уровня учеников? Ведь часто бывает, что кто-то усваивает материал быстрее, а кто-то — медленнее, но, поскольку учитель должен следить за средним уровнем класса, тем, кто схватывает все быстрее одноклассников, учиться становится скучно.

— Решить такую проблему поможет индивидуальная траектория обучения. Ее нужно вводить постепенно, в виде экспериментальных площадок. Какие-то школы уже реализуют подобные программы. Этот процесс эволюционный и достаточно длительный, такую форму обучения нельзя ввести каким-то приказом или распоряжением, это так не работает. Сначала эта технология должна быть доступна и реализуема во всех государственных школах, все учителя должны уметь ею пользоваться. Это будет выходить за рамки академических знаний, потому что самое главное — это научить детей использовать все свои знания и навыки на практике, соединять образование и реальную жизнь. Тогда индивидуальная образовательная траектория станет не какой-то фикцией, мечтой или выдумкой, она будет реальностью: каждый человек с детства будет уметь использовать свои знания. Ведь при современном развитии технологий, особенно в таком большом городе, как Москва, образовательные возможности детей резко возрастают, потому что весь город становится открытой образовательной площадкой. Этот подход сейчас активно используется в столице, а в рамках дополнительного образования эффективно реализуется в образовательных программах международного детского центра «Артек» и проектах технопарков «Кванториум».

— Будет ли школа будущего ориентирована на узких специалистов или, как и сейчас, она будет готовить людей, которые могут продолжить учиться почти в любой сфере? Или будет какой-то промежуточный вариант?

— За школой должна сохраниться функция базового образования, после которого ребенок сам решает, куда идти учиться дальше. Школьники все разные. Кто-то к 15 годам точно понимает, какая область ему ближе, другие пробуют и меняют предпочтения. Однако возможность ранней предпрофессиональной подготовки сейчас очень актуальна для всех регионов нашей страны, поскольку в цифровой экономике создавать новые ценности и новые продукты могут уже очень молодые ребята. Поэтому крайне важно давать возможность предпрофессионального образования в школе при сохранении базового образования как основной школьной задачи. То есть узких специалистов школа готовить не будет, но вот давать возможность детям рано определяться и идти по профессиональной стезе лет с 13 школа должна уметь.

— Как школа будущего впишется в текущую схему, на которой основывается российское школьное образование? Ведь все эти стандарты и документы придется переписывать практически с нуля.

— Школа будущего, возможно, и не будет вписываться в текущую схему. На формирование всех описанных выше процессов, коммуникаций, форматов взаимодействия уйдет время. Изменения в школе не должны быть революционными, чаще всего подобный подход деструктивен. А эволюция, гармоничное внедрение новой «школы» требует времени, это сопряжено с большим количеством исследований. Этот процесс произойдет постепенно. Никто не хочет непредсказуемых экспериментов над своими собственными детьми.

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