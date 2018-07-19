36 кузбасских школьников отправились в детский научный лагерь МГУ

36 школьников из Кузбасса, в том числе воспитанники центров детского научного и инженерно-технического творчества Фонда Андрея Мельниченко, принимают участие в летней образовательной смене Детского научного лагеря Московского государственного университета (МГУ) «Ланат».

Ленинск-Кузнецкий, Киселевск, Новокузнецк, Полысаево, Чтобы попасть в «Ланат», ребята из городов Кемерово Мыски , Белово прошли конкурсный отбор. Нужно было проявить уровень своих знаний по таким дисциплинам, как физика, химия, математика, биология, информатика и программирование.

Образовательный курс для одаренных детей проходит в подмосковном детском центре «Поляны» — базовой площадке лагеря «Ланат». К участникам смены присоединятся еще два старшеклассника Артем Казаков (Кемерово) и Андрей Егоров (Ленинск-Кузнецкий), которые принимают участие в Азиатско-Тихоокеанском форуме талантов (Asia-Pacific Forum for Science Talented, APFst) на Тайване.

Двухнедельное обучение в научном лагере «Ланат» юные кузбассовцы проходят вместе с победителями конкурса из других регионов присутствия СУЭК , СГК и ЕВРОХИМ . У школьников есть уникальная возможность глубокого изучения дисциплин под руководством преподавателей МГУ, а также подготовки и защиты научно— исследовательских проектов.

Все расходы, связанные с проездом, обучением и пребыванием детей из Кузбасса в подмосковном детском центре «Поляны» взяли на себя СУЭК, СГК и Благотворительный фонд Андрея Мельниченко.

Благотворительный фонд Андрея Мельниченко — первый в России частный фонд инфраструктурных образовательных проектов в сфере естественных наук. Его миссия состоит в создании среды для развития талантов в российских регионах.