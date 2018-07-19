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36 кузбасских школьников отправились в детский научный лагерь МГУ
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36 кузбасских школьников отправились в детский научный лагерь МГУ 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Участниками смены «Ланат» (МГУ) стали кузбасские воспитанники детских творческих центров фонда Андрея Мельниченко.
36 школьников из Кузбасса, в том числе воспитанники центров детского научного и инженерно-технического творчества Фонда Андрея Мельниченко, принимают участие в летней образовательной смене Детского научного лагеря Московского государственного университета (МГУ) «Ланат».
Чтобы попасть в «Ланат», ребята из городов Кемерово, Ленинск-Кузнецкий, Киселевск, Новокузнецк, Полысаево, Мыски, Белово прошли конкурсный отбор. Нужно было проявить уровень своих знаний по таким дисциплинам, как физика, химия, математика, биология, информатика и программирование.
Образовательный курс для одаренных детей проходит в подмосковном детском центре «Поляны» — базовой площадке лагеря «Ланат». К участникам смены присоединятся еще два старшеклассника Артем Казаков (Кемерово) и Андрей Егоров (Ленинск-Кузнецкий), которые принимают участие в Азиатско-Тихоокеанском форуме талантов (Asia-Pacific Forum for Science Talented, APFst) на Тайване.
Двухнедельное обучение в научном лагере «Ланат» юные кузбассовцы проходят вместе с победителями конкурса из других регионов присутствия СУЭК, СГК и ЕВРОХИМ. У школьников есть уникальная возможность глубокого изучения дисциплин под руководством преподавателей МГУ, а также подготовки и защиты научно— исследовательских проектов.
Все расходы, связанные с проездом, обучением и пребыванием детей из Кузбасса в подмосковном детском центре «Поляны» взяли на себя СУЭК, СГК и Благотворительный фонд Андрея Мельниченко.
Благотворительный фонд Андрея Мельниченко — первый в России частный фонд инфраструктурных образовательных проектов в сфере естественных наук. Его миссия состоит в создании среды для развития талантов в российских регионах.
В 2017-2018 годах в рамках ключевой для фонда «Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК» были открыты 8 центров детского научного и инженерно-технического творчества, в том числе два Кемерове, в Ленинске-Кузнецком, Барнауле, Бийске, Невинномысске, Новомосковске и Рубцовске. В них более 1500 школьников 5−11 классов углубленно изучают дисциплины естественнонаучного цикла.
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