Всекитайский турнир по футболу среди андроидов в Пекине

Пекин, 18 июля / Синьхуа / — В Пекине сегодня стартовал Всекитайский турнир по футболу среди андроидов от высших специальных учебных заведений. Почти 200 студентов из более 30 китайских учебных заведений зарегистрировались для участия в мероприятии. Фотографии Синьхуа/Ли Синь

Пекин, 18 июля /Синьхуа/ — В Пекине сегодня стартовал Всекитайский турнир по футболу среди андроидов от высших специальных учебных заведений. Почти 200 студентов из более 30 китайских учебных заведений зарегистрировались для участия в мероприятии. Фотографии Синьхуа/Ли Синь

Пекин, 18 июля /Синьхуа/ — В Пекине сегодня стартовал Всекитайский турнир по футболу среди андроидов от высших специальных учебных заведений. Почти 200 студентов из более 30 китайских учебных заведений зарегистрировались для участия в мероприятии. Фотографии Синьхуа/Ли Синь

Пекин, 18 июля /Синьхуа/ — В Пекине сегодня стартовал Всекитайский турнир по футболу среди андроидов от высших специальных учебных заведений. Почти 200 студентов из более 30 китайских учебных заведений зарегистрировались для участия в мероприятии. Фотографии Синьхуа/Ли Синь

Пекин, 18 июля /Синьхуа/ — В Пекине сегодня стартовал Всекитайский турнир по футболу среди андроидов от высших специальных учебных заведений. Почти 200 студентов из более 30 китайских учебных заведений зарегистрировались для участия в мероприятии. Фотографии Синьхуа/Ли Синь