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Всекитайский турнир по футболу среди андроидов в Пекине
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Всекитайский турнир по футболу среди андроидов в Пекине 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 18 июля /Синьхуа/ — В Пекине сегодня стартовал Всекитайский турнир по футболу среди андроидов от высших специальных учебных заведений. Почти 200 студентов из более 30 китайских учебных заведений зарегистрировались для участия в мероприятии. Фотографии Синьхуа/Ли Синь
Пекин, 18 июля /Синьхуа/ — В Пекине сегодня стартовал Всекитайский турнир по футболу среди андроидов от высших специальных учебных заведений. Почти 200 студентов из более 30 китайских учебных заведений зарегистрировались для участия в мероприятии. Фотографии Синьхуа/Ли Синь
Пекин, 18 июля /Синьхуа/ — В Пекине сегодня стартовал Всекитайский турнир по футболу среди андроидов от высших специальных учебных заведений. Почти 200 студентов из более 30 китайских учебных заведений зарегистрировались для участия в мероприятии. Фотографии Синьхуа/Ли Синь
Пекин, 18 июля /Синьхуа/ — В Пекине сегодня стартовал Всекитайский турнир по футболу среди андроидов от высших специальных учебных заведений. Почти 200 студентов из более 30 китайских учебных заведений зарегистрировались для участия в мероприятии. Фотографии Синьхуа/Ли Синь
Пекин, 18 июля /Синьхуа/ — В Пекине сегодня стартовал Всекитайский турнир по футболу среди андроидов от высших специальных учебных заведений. Почти 200 студентов из более 30 китайских учебных заведений зарегистрировались для участия в мероприятии. Фотографии Синьхуа/Ли Синь
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