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Доставку учеников в школу оплатят муниципалитеты
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Доставку учеников в школу оплатят муниципалитеты 

Парламентская газета 17 минут назад
Фото: Парламентская газета
Обязанность по финансированию школьных автобусов будет возложена на муниципалитет, откуда едут дети. Законопроект, уточняющий вопросы перевозки учащихся, Государственная Дума планирует рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 19 июля.
Поправки в закон «Об образовании в РФ» внесло в Госдуму правительство во исполнение постановления Конституционного суда.
В 2017 году власти городского округ город Сибай Республики Башкортостан оспорили в судебном порядке норму закона, которая возлагает бесплатную перевозку школьников между поселениями на учредителя школы. Позже Конституционный суд признал оспоренную норму несоответствующей Конституции.
В частности, суд указал, что обязанность финансирования школьных автобусов должна возлагаться на муниципалитет, откуда едут дети. В противном же случае принимающей стороне должны компенсировать расходы из бюджетов вышестоящих уровней. Таким образом, населённые пункты, где закрылись школы, вправе требовать компенсации с муниципалитетов за перевозку детей в школы из соседних округов.
Согласно правительственной инициативе, обязанность организации бесплатной перевозки обучающихся в государственных и муниципальных учебных заведениях возлагается на муниципальный район или городской округ, на территории которого существенно затруднена или не может быть обеспечена территориальная доступность образовательных организаций по месту жительства обучающихся.
Комитет Госдумы по образованию и науке и Комитет по вопросам семьи, женщин и детей поддержали такой порядок перевозки школьников и рекомендовали палате одобрить законопроект.
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