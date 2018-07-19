В Пекине открылся Институт по исследованию детских способностей и футбольного образования

Пекин, 18 июля / Синьхуа / — В Пекине сегодня состоялась церемония открытия Института по исследованию детских способностей и футбольного образования при Центре развития здоровья и физкультуры Китайского рабочего комитета по заботе о следующих поколениях.

Цель данной структуры — помочь китайским детям получить системное образование в области футбола и физкультуры в ключевой период для развития способностей к спорту — от 3 до 6 лет.

Пекин, 18 июля /Синьхуа/ — В Пекине сегодня состоялась церемония открытия Института по исследованию детских способностей и футбольного образования при Центре развития здоровья и физкультуры Китайского рабочего комитета по заботе о следующих поколениях.

Цель данной структуры — помочь китайским детям получить системное образование в области футбола и физкультуры в ключевой период для развития способностей к спорту — от 3 до 6 лет.

Пекин, 18 июля /Синьхуа/ — В Пекине сегодня состоялась церемония открытия Института по исследованию детских способностей и футбольного образования при Центре развития здоровья и физкультуры Китайского рабочего комитета по заботе о следующих поколениях.

Цель данной структуры — помочь китайским детям получить системное образование в области футбола и физкультуры в ключевой период для развития способностей к спорту — от 3 до 6 лет.

Пекин, 18 июля /Синьхуа/ — В Пекине сегодня состоялась церемония открытия Института по исследованию детских способностей и футбольного образования при Центре развития здоровья и физкультуры Китайского рабочего комитета по заботе о следующих поколениях.

Цель данной структуры — помочь китайским детям получить системное образование в области футбола и физкультуры в ключевой период для развития способностей к спорту — от 3 до 6 лет.