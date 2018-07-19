Ещё
В Пекине открылся Институт по исследованию детских способностей и футбольного образования
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Пекине открылся Институт по исследованию детских способностей и футбольного образования 

ИА Синьхуа 38 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 18 июля /Синьхуа/ — В Пекине сегодня состоялась церемония открытия Института по исследованию детских способностей и футбольного образования при Центре развития здоровья и физкультуры Китайского рабочего комитета по заботе о следующих поколениях.
Цель данной структуры — помочь китайским детям получить системное образование в области футбола и физкультуры в ключевой период для развития способностей к спорту — от 3 до 6 лет.
Пекин, 18 июля /Синьхуа/ — В Пекине сегодня состоялась церемония открытия Института по исследованию детских способностей и футбольного образования при Центре развития здоровья и физкультуры Китайского рабочего комитета по заботе о следующих поколениях.
Цель данной структуры — помочь китайским детям получить системное образование в области футбола и физкультуры в ключевой период для развития способностей к спорту — от 3 до 6 лет.
Пекин, 18 июля /Синьхуа/ — В Пекине сегодня состоялась церемония открытия Института по исследованию детских способностей и футбольного образования при Центре развития здоровья и физкультуры Китайского рабочего комитета по заботе о следующих поколениях.
Цель данной структуры — помочь китайским детям получить системное образование в области футбола и физкультуры в ключевой период для развития способностей к спорту — от 3 до 6 лет.
Пекин, 18 июля /Синьхуа/ — В Пекине сегодня состоялась церемония открытия Института по исследованию детских способностей и футбольного образования при Центре развития здоровья и физкультуры Китайского рабочего комитета по заботе о следующих поколениях.
Цель данной структуры — помочь китайским детям получить системное образование в области футбола и физкультуры в ключевой период для развития способностей к спорту — от 3 до 6 лет.
ИА Синьхуа: последние новости
В Улан-Баторе построят 34 новых школы за счет безвозмездной помощи правительства КНР Неизвестные вооруженные люди подожгли школу на востоке Афганистана Китайская компания Power China построит три школы на юге Таджикистана
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский певец покончил с собой135
Россияне бегут с Дальнего Востока366
«Путин лично в ответе за вмешательство в выборы»
Россию ждет масштабный космический проект48
Россия пошла против решения США5
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Другое
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение