В учебный центр РВВДКУ прибыли первые абитуриенты 

В этом году планируется набрать свыше 500 курсантов для обучения по программам высшего и средне-профессионального образования.
В учебный центр «Сельцы» Рязанского училища ВДВ для сдачи вступительных экзаменов прибыли первые абитуриенты
В настоящее время конкурс личных дел абитуриентов составляет 4-5 человека на место. У девушек — 10 человек на место.
В этом году планируется набрать свыше 500 курсантов для обучения по программам высшего и средне-профессионального образования.
После оценки результатов единого государственного экзамена кандидатам предстоит сдать нормативы по физической подготовке, пройти профессиональный психологический отбор, а также медицинскую комиссию.