В учебный центр РВВДКУ прибыли первые абитуриенты

В этом году планируется набрать свыше 500 курсантов для обучения по программам высшего и средне-профессионального образования.

В учебный центр «Сельцы» Рязанского училища ВДВ для сдачи вступительных экзаменов прибыли первые абитуриенты

В настоящее время конкурс личных дел абитуриентов составляет 4-5 человека на место. У девушек — 10 человек на место.

В этом году планируется набрать свыше 500 курсантов для обучения по программам высшего и средне-профессионального образования.

После оценки результатов единого государственного экзамена кандидатам предстоит сдать нормативы по физической подготовке, пройти профессиональный психологический отбор, а также медицинскую комиссию.