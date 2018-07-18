В школах Ингушетии впервые изучат астрономию как обязательный предмет

МАГАС , 18 июля. / ТАСС /. Учащиеся школ в Ингушетии впервые будут осваивать астрономию как обязательный предмет. Учебники по астрономии уже поступили в республику, сообщила в среду пресс-служба регионального министерства образования и науки.

"Впервые в Ингушетию поступили учебники по астрономии. Все общеобразовательные организации региона получат учебную литературу в ближайшее время. С 1 сентября 2018 года учащиеся старших классов всех школ Ингушетии будут осваивать астрономию в обязательной части основной образовательной программы", — говорится в сообщении.

Министр образования республики Юсуп Костоев , в свою очередь, пояснил, предмет, действительно, вошел в основную школьную программу, но единый госэкзамен по нему сдавать не придется. «Включение астрономии в число учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ, не планируется. Тем не менее, изучению данного предмета стоит уделять особое внимание и отнестись серьезно», — приводит пресс-служба слова Костоева.

По информации министерства образования региона, изучение астрономии как обязательного предмета на уровне среднего общего образования введено в российских школах с 2017 учебного года. Школы имеют право самостоятельно принять решение о включении астрономии в расписание до 1 января 2018 года. Определяющим фактором является фактическая готовность школы к качественному преподаванию этого предмета.