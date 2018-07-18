Ещё
В школах Ингушетии впервые изучат астрономию как обязательный предмет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В школах Ингушетии впервые изучат астрономию как обязательный предмет 

ТАСС 2 часа назад
МАГАС, 18 июля. /ТАСС/. Учащиеся школ в Ингушетии впервые будут осваивать астрономию как обязательный предмет. Учебники по астрономии уже поступили в республику, сообщила в среду пресс-служба регионального министерства образования и науки.
"Впервые в Ингушетию поступили учебники по астрономии. Все общеобразовательные организации региона получат учебную литературу в ближайшее время. С 1 сентября 2018 года учащиеся старших классов всех школ Ингушетии будут осваивать астрономию в обязательной части основной образовательной программы", — говорится в сообщении.
Министр образования республики Юсуп Костоев, в свою очередь, пояснил, предмет, действительно, вошел в основную школьную программу, но единый госэкзамен по нему сдавать не придется. «Включение астрономии в число учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ, не планируется. Тем не менее, изучению данного предмета стоит уделять особое внимание и отнестись серьезно», — приводит пресс-служба слова Костоева.
По информации министерства образования региона, изучение астрономии как обязательного предмета на уровне среднего общего образования введено в российских школах с 2017 учебного года. Школы имеют право самостоятельно принять решение о включении астрономии в расписание до 1 января 2018 года. Определяющим фактором является фактическая готовность школы к качественному преподаванию этого предмета.
ТАСС: последние новости
Нарышкин и Васильева наградили лучших школьных учителей истории Голикова призвала подумать о критериях отбора экспертов при аккредитации вузов Глава Миннауки: российскую науку надо развивать вместе с индустриальными партнерами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский певец покончил с собой100
Греция парировала выпад России388
Россияне бегут с Дальнего Востока258
У Розенбаума нашли рак84
Умирающий турист обратился к обокравшему его карманнику14
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение