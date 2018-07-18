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В Вашингтоне проверяют сообщения о вооруженном человеке возле университета
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В Вашингтоне проверяют сообщения о вооруженном человеке возле университета 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 18 июл — РИА Новости. Полиция проверяет сообщения о вооруженном человеке близ «Американского университета» в Вашингтоне, на территории вуза объявлена команда «всем в укрытие».
Учебное заведение в своем микроблоге в Twitter сообщило, что «здания досматриваются столичной полицией и полицией университета».
"Территория и дороги закрыты. Продолжайте оставаться в укрытии", — отмечается в сообщении.
Ранее полиция сообщила, что получила «сообщения о вооруженном нарушителе близ кампуса». Подробности инцидента не сообщаются.
Пресс-секретарь университета Наталья Абель сообщила РИА Новости, что пока не располагает информацией об инциденте. «Пока мы не можем ничего прокомментировать. Сейчас информация проверяется», — сказала она.
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