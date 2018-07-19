На территорию вуза в Вашингтоне проник вооруженный человек

В Вашингтоне полиция оцепила территорию Американского университета после сообщений о подозрительном человеке. Также была объявлена команда «всем в укрытие». "Закройте двери, не подходите к окнам. Если вы находитесь на территории кампуса, то покиньте ее как можно скорее", — обратилось руководство учебного заведения к студентам. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют все здания. В полиции подтвердили, что к ним поступила информация о вооруженном нарушителе близ кампуса. Подробностей не сообщили. «Пока мы не можем ничего прокомментировать. Сейчас информация проверяется», — сказала пресс-секретарь университета Наталья Абель. Ее слова приводит РИА Новости