Дмитрий Пуляевский поздравил выпускников Университета МВД

18 июля на Дворцовой площади в Петербурге вице-спикер Дмитрий Пуляевский принял участие в торжественной церемонии награждения выпускников Университета МВД и лично вручил дипломы будущим полицейским. Дипломы об окончании вуза на Дворцовой площади сегодня 472 будущих стражей правопорядка.

Отдельно Дмитрий Пуляевский поблагодарил родителей выпускников за то, что воспитали в своих детях любовь к Родине и готовность служить ей.