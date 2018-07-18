Дмитрий Пуляевский поздравил выпускников Университета МВД 

18 июля на Дворцовой площади в Петербурге вице-спикер Дмитрий Пуляевский принял участие в торжественной церемонии награждения выпускников Университета МВД и лично вручил дипломы будущим полицейским. Дипломы об окончании вуза на Дворцовой площади сегодня 472 будущих стражей правопорядка.
Отдельно Дмитрий Пуляевский поблагодарил родителей выпускников за то, что воспитали в своих детях любовь к Родине и готовность служить ей.
Также выпускники получили поздравления и от имени Председателя Законодательного собрания Сергея Бебенина и губернатора региона Александра Дрозденко.
Как рассказали в пресс-службе Законодательного Собрания региона, по словам Сергея Бебенина, ЗакС Ленобласти уделяет вопросам работы полиции в регионе самое пристальное внимание и продолжает развивать законодательную базу, совершенствующую работу органов МВД.