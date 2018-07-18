Ещё
Дмитрий Пуляевский поздравил выпускников Университета МВД
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дмитрий Пуляевский поздравил выпускников Университета МВД 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
18 июля на Дворцовой площади в Петербурге вице-спикер Дмитрий Пуляевский принял участие в торжественной церемонии награждения выпускников Университета МВД и лично вручил дипломы будущим полицейским. Дипломы об окончании вуза на Дворцовой площади сегодня 472 будущих стражей правопорядка.
Отдельно Дмитрий Пуляевский поблагодарил родителей выпускников за то, что воспитали в своих детях любовь к Родине и готовность служить ей.
Также выпускники получили поздравления и от имени Председателя Законодательного собрания Сергея Бебенина и губернатора региона Александра Дрозденко.
Как рассказали в пресс-службе Законодательного Собрания региона, по словам Сергея Бебенина, ЗакС Ленобласти уделяет вопросам работы полиции в регионе самое пристальное внимание и продолжает развивать законодательную базу, совершенствующую работу органов МВД.
Ivyborg.ru: последние новости
На 1 июля в школы Выборгского района подано 1200 заявлений от родителей первоклассников «Северный поток» остановят через неделю Момент взрыва у станции метро Выборгская попал на видео
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Азовское море предложили заминировать201
Претензии к самолету Путина и другие события дня7
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры260
В США подготовили санкции из-за «Северного потока-2»66
Российский олигарх чудом сбежал от британских спецслужб63
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение