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Нарышкин и Васильева наградили лучших школьных учителей истории
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Нарышкин и Васильева наградили лучших школьных учителей истории 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и министр просвещения Ольга Васильева в среду приняли участие в церемонии награждения победителей третьего Всероссийского конкурса педагогического мастерства «История в школе: традиции и новации», передает корреспондент ТАСС.
"Вы преподаете историю, и ваши ученики пытаются научиться мыслить самостоятельно. В этом деле, конечно, важным является наличие добротного учебника истории, но главное в этом деле — личность педагога, его профессионализм, любовь к своему предмету и ученикам. Вы представляете все федеральные округа, большие и малые города, поселки и деревни. Российская история служит единению нашей страны, нашего общества, служит тому, чтобы наша страна стала сильнее, свободнее, и за это вам огромная благодарность", — сказал Нарышкин.
В свою очередь, министр просвещения отметила, что история, наряду с литературой, помогает сформировать личность ребенка как гражданина своей страны. «История и литература — это два предмета, которые формируют человеческую личность. Именно на уроках истории формируется гражданская позиция будущего гражданина. И здесь очень важно мировоззрение самого педагога, потому что бесстрастно историю преподавать нельзя, и на вас лежит очень большая ответственность», — подчеркнула Васильева.
В этом году в конкурсе приняли участие более 500 учителей из 71 региона страны. В ходе первого заочного этапа были отобраны 57 учителей. По итогам второго этапа, на котором конкурсанты представляли методические планы, презентации и видеозаписи открытых уроков, экспертное жюри определило 24 победителя из 8 федеральных округов России. В ходе третьего очного этапа, который прошел в Доме Российского исторического общества были определены победители и призеры — всего 24 человека, по три премии от каждого из восьми федеральных округов.
"Это самые прекрасные ощущения в моей жизни, я преподаю историю уже 15 лет и, если честно, не очень рассчитывал попасть в число лучших. Почему я решил участвовать? Захотел подвести некоторые итоги своей работы и определить планы на будущее, и подал заявку. Очень рад, что мою работу оценили на таком высоком уровне", — рассказал ТАСС преподаватель Якутский городской национальной гимназии Гаврила Решетников.
Условия конкурса предполагают умение учителей преподавать «трудные вопросы» отечественной истории, используя оригинальные методики и авторские преподавательские приемы, которые помогут ученикам сформировать целостное и разностороннее представление о перипетиях различных эпох истории России. Организаторами конкурса выступают фонд «История Отечества» совместно с Общероссийской общественной организацией «Ассоциация учителей истории и обществознания».
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