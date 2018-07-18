В школах Северной Осетии появятся кадетские классы

"Глава республики дал поручение министерству образования и науки региона изыскать возможности для запуска пилотного проекта кадетского класса. В настоящее время определяются школы, в которых будут открыты классы военно-патриотической направленности", — говорится в сообщении.

По мнению Битарова и Меликова, открытие кадетских классов станет хорошим продолжением той работы по военно-патриотическому воспитанию молодого поколения, которая ведется в Северной Осетии.

Практика создания кадетских классов на базе общеобразовательных школ распространена во многих городах России . Кадеты обучаются по тем же стандартам, что и их сверстники. Отличие состоит в том, что в классах такого типа используются дополнительные образовательные программы, имеющие целью военную подготовку, воспитательным процессом руководят офицеры.