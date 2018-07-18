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В школах Северной Осетии появятся кадетские классы
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В школах Северной Осетии появятся кадетские классы 

ТАСС 25 минут назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 18 июля. /ТАСС/. Ученики в Северной Осетии смогут обучаться в школах в кадетских классах. Такое решение было принято в среду на встрече главы республики Вячеслава Битарова с первым заместителем директора Росгвардии Сергеем Меликовым, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"Глава республики дал поручение министерству образования и науки региона изыскать возможности для запуска пилотного проекта кадетского класса. В настоящее время определяются школы, в которых будут открыты классы военно-патриотической направленности", — говорится в сообщении.
По мнению Битарова и Меликова, открытие кадетских классов станет хорошим продолжением той работы по военно-патриотическому воспитанию молодого поколения, которая ведется в Северной Осетии.
Практика создания кадетских классов на базе общеобразовательных школ распространена во многих городах России. Кадеты обучаются по тем же стандартам, что и их сверстники. Отличие состоит в том, что в классах такого типа используются дополнительные образовательные программы, имеющие целью военную подготовку, воспитательным процессом руководят офицеры.
Ранее сообщалось, что в республике в 2020 году планируют открыть новый комплекс Северо-Кавказского Суворовского военного училища. После завершения строительства общая площадь корпусов позволит разместить 560 курсантов. На территории училища будет построен крытый спортивный комплекс с бассейном, ледовым катком и легкоатлетическим залом. Проектированием комплекса будут заниматься архитекторы из Санкт-Петербурга.
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