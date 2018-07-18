Отопительную систему заменят в Детской школе искусств имени Александра Корнеева

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Специалисты продолжат замену отопительной системы в здании Детской школы искусств имени Александра Корнеева в городском округе Щербинка. Они завершили создание разводки радиаторов отопления на втором этаже учреждения. Об этом стало известно 18 июля.

— Мы начали подготовку здания к следующему учебному году. Специалисты подрядной организации завершили создание разводки радиаторов отопления на втором этаже здания. Сейчас работы проводятся на первом. Кроме этого, в здании заменят полипропиленовые трубы на металлические, — отметила директор учреждения Ирина Навроцкая.

Она добавила, что специалисты подрядной организации завершат ремонт к концу июля.