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В районе Марьино провели конкурс рисунков
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В районе Марьино провели конкурс рисунков 

Управа района Марьино 1 час назад
Фото: Управа района Марьино
В школе № 1959 «Дети мира», расположенной на территории района Марьино, провели конкурс рисунков, посвященных семье. Информация об этом появилась на официальном портале образовательного учреждения.
«В честь Международного дня семьи для воспитанников ГБОУ Школа № 1959 был организован конкурс рисунков «Моя семья». Все дети с гордостью представили свои работы», — говорится в сообщении.
Подробнее о деятельности школы: sch1959uv.mskobr.ru.
Напомним, что учреждение находится по адресу: Перервинский бульвар, дом 16, корпус 1. (еп
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