Более 500 абитуриентов-олимпиадников зачислены в МГУ без экзаменов 

М. Ломоносова без экзаменов в 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
«В МГУ зачислили первых абитуриентов из числа победителей олимпиад. В этом году зачислено без экзаменов 502 абитуриента. Из них 286 — победители и призеры Всероссийских олимпиад школьников, 216 — победители и призеры олимпиад из перечня, утвержденного министерством образования и науки РФ. Среди зачисленных много выпускников СУНЦ — школы–интерната имени А. Колмогорова и университетской гимназии МГУ», — рассказали в пресс-службе. Сообщается также, что конкурс в этом году составил примерно 7,6 человека на место. Средний балл ЕГЭ поступающих в МГУ в 2018 г. — 81,13 (в 2017 г. — 80,6).