Ещё
Более 500 абитуриентов-олимпиадников зачислены в МГУ без экзаменов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 500 абитуриентов-олимпиадников зачислены в МГУ без экзаменов 

Агентство «Москва» 1 час назад
М. Ломоносова без экзаменов в 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
«В МГУ зачислили первых абитуриентов из числа победителей олимпиад. В этом году зачислено без экзаменов 502 абитуриента. Из них 286 — победители и призеры Всероссийских олимпиад школьников, 216 — победители и призеры олимпиад из перечня, утвержденного министерством образования и науки РФ. Среди зачисленных много выпускников СУНЦ — школы–интерната имени А. Колмогорова и университетской гимназии МГУ», — рассказали в пресс-службе. Сообщается также, что конкурс в этом году составил примерно 7,6 человека на место. Средний балл ЕГЭ поступающих в МГУ в 2018 г. — 81,13 (в 2017 г. — 80,6).
Агентство «Москва»: последние новости
В.Садовничий призвал Минпросвещения при аккредитации вузов учитывать рейтинг «Три миссии университета» Диплом с отличием в этом году получили 600 выпускников РАНХиГС Совет Федерации одобрил закон о расширении полномочий РАН
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская база в Сирии уничтожила НЛО191
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»63
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей290
Убийцу подлодок впервые показали на видео89
«Трусы натянула»: в Сети высмеяли купальник Глюкозы36
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:52
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми
В мире Европа
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
00:41
Российская база в Сирии уничтожила НЛО
Армия Ближний Восток
00:39
«Нафтогаз» хватается за соломинку
Компании Конфликты
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение