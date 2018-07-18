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В Башкортостане открылась профильная смена юных инспекторов движения
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В Башкортостане открылась профильная смена юных инспекторов движения 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В год 45-летия образования отрядов юных инспекторов движения более пятидесяти школьников из всех уголков Башкортостана приехали отдохнуть в детский лагерь «Молодежный», расположенный в Орджоникидзевском районе г. Уфы. Стать участниками профильной смены смогли только лучшие из активистов движения. Главное для них — не только набраться сил перед учебным годом, но и закрепить полученные знания ПДД.
Ребята пробудут в лагере семь дней, а затем они вернутся к себе в районы и, как надеются организаторы, станут делиться с другими школьниками полученными знаниями, ведь главная задача деятельности ЮИДовцев — пропаганда Правил дорожного движения.
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