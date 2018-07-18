В Башкортостане открылась профильная смена юных инспекторов движения

В год 45-летия образования отрядов юных инспекторов движения более пятидесяти школьников из всех уголков Башкортостана приехали отдохнуть в детский лагерь «Молодежный», расположенный в Орджоникидзевском районе г. Уфы . Стать участниками профильной смены смогли только лучшие из активистов движения. Главное для них — не только набраться сил перед учебным годом, но и закрепить полученные знания ПДД.

Ребята пробудут в лагере семь дней, а затем они вернутся к себе в районы и, как надеются организаторы, станут делиться с другими школьниками полученными знаниями, ведь главная задача деятельности ЮИДовцев — пропаганда Правил дорожного движения.