В Москве представили 3D‑сканеры для предпрофильного образования

В Московском центре технологической модернизации образования представили 3D-сканеры нового поколения, которые помогут в учебе будущим инженерам и архитекторам, говорится в сообщении пресс-службы департамента образования столицы.

«В образовательном пространстве ТемоЦентра представили новейшие разработки для образования — 3D-сканеры нового поколения, позволяющие оцифровывать не только небольшие предметы, но даже целые здания. Участники встречи увидели, как происходит процесс сканирования в режиме реального времени, узнали, каким образом новые технологии можно использовать в предпрофильном инженерном и архитектурном образовании, а также самим попробовать сканеры в действии», — отмечается в сообщении.

С помощью ручных сканеров школьники смогут оцифровать модель помещения, здания или какого-то предмета, а потом распечатать ее на 3D-принтере. Решения подобного рода могут использоваться, например, в обучении 3D-моделированию.

Работа сканеров достаточно проста, использовать приборы смогут даже самые юные москвичи. А благодаря VR-технологиям, которые внедряются в столичных школах, можно побывать в виртуальном пространстве отсканированного помещения.

Современные решения в области 3D-сканирования могут помочь московским школьникам на занятиях робототехникой, 3D-технологиями в инженерных классах.

Новейшие технологические разработки для образования будут представлены на стенде ТемоЦентра на форуме «Город образования», который пройдет на ВДНХ с 30 августа по 2 сентября 2018 года.