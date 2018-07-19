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Нижегородских детей станут обучать защите прав потребителей со школы
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Нижегородских детей станут обучать защите прав потребителей со школы 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл — РИА Новости. Власти Нижегородской области разработали региональный закон о защите прав потребителей, предусматривающий обучение граждан и детей школьного возраста юридическим основам этого законодательства, сообщил журналистам и.о. вице-губернатора региона Евгений Люлин.
Он пояснил, что такую программу поручил разработать врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.
"Закон предполагает меры определенной защищенности населения и повышение грамотности в части защиты прав потребителя. Сейчас мы внедряем юридические бесплатные консультации пока в семи МФЦ, дальше планируем увеличить до 15 центров. Но этого все равно будет недостаточно. Вообще эту грамотность нужно приобретать со школьного возраста, поэтому программа в перспективе предусматривает создание системы обучения со школьного возраста", — сказал Люлин.
Он сообщил также, что закон содержит нормы, ужесточающие юридическую ответственность для производителей и для продавцов.
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