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Одним из лучших в России стал сайт школы №1360
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Одним из лучших в России стал сайт школы №1360 

Официальный сайт управы района Богородское 2 часа назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Среди школьных порталов он занимает высокое место по качеству информационного наполнения.
Сайт школы №1360 района Богородское по результатам прошедшего учебного года вошел в ТОП школьных сайтов России и был награжден специальным вымпелом, который отображен на главной странице зеленым значком. По мнению организаторов, школьный портал имеет высокое качество информационного наполнения и входит в зеленую зону общероссийского рейтинга сайтов образовательных учреждений.
Напомним, что в прошлом году официальный сайт 1360-й школы района Богородское занял 2-е место среди школьных сайтов Центрального федерального округа России в номинации «Информированность». Тогда в конкурсе приняли участие более 700 образовательных учреждений.
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