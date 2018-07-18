Одним из лучших в России стал сайт школы №1360

Среди школьных порталов он занимает высокое место по качеству информационного наполнения.

Сайт школы №1360 района Богородское по результатам прошедшего учебного года вошел в ТОП школьных сайтов России и был награжден специальным вымпелом, который отображен на главной странице зеленым значком. По мнению организаторов, школьный портал имеет высокое качество информационного наполнения и входит в зеленую зону общероссийского рейтинга сайтов образовательных учреждений.

Напомним, что в прошлом году официальный сайт 1360-й школы района Богородское занял 2-е место среди школьных сайтов Центрального федерального округа России в номинации «Информированность». Тогда в конкурсе приняли участие более 700 образовательных учреждений.