Законопроект о льготах на образование для многодетных матерей могут внести в Госдуму в осеннюю сессию

Об этом в ходе круглого стола на тему «Как в ЗАГСе расскажут молодым родителям о всех мерах соцподдержки при регистрации рождения ребенка?» сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов ЛДПР ).

«От себя, как от заместителя комитета по образованию и науке и члена фракции ЛДПР, — конечно же, будем создавать возможности, чтобы многодетные семьи, особенно матери, которые очень много времени уделяют своим детям, получали дополнительные льготы при получении дополнительного образования, профессиональной переподготовке, получении тех необходимых образовательных услуг, чтобы после взросления детей.

Стать снова конкурентоспособными на рынке труда. Это будет очень важная инициатива, я думаю, с которой мы выйдем уже в осеннюю сессию», — сообщил Б. Чернышов.