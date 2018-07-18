После «английского скандала» на ЕГЭ «нулевые» эссе свердловчан перепроверят

Работы свердловских школьников, получивших за эссе на ЕГЭ по английскому ноль баллов, перепроверят на федеральном уровне. Об этом сообщила мать одного из выпускников, преподаватель кафедры русской и зарубежной литературы УрФУ, доктор филологических наук Наталья Пращерук на своей странице в Facebook.

По словам женщины, ей перезвонили из Рособрнадзора после того, как получили обращение. В ведомстве пообещали, что «работы будут перепроверяться на федеральном уровне».

Стоит отметить, что в пресс-службе Рособрнадзора корреспонденту "Уралинформбюро" сообщили, что о перепроверках слышат впервые. Там обещали уточнить информацию и сообщить детали позднее. При этом в региональном министерстве образования отметили, что «перепроверяли» эссе школьников еще раз только на конфликтной комиссии. Никаких других просьб о пересмотре работ не было.

Стоит напомнить, что скандал из-за «нулевых» оценок на ЕГЭ за эссе по английскому языку разгорелся в Свердловской области на прошлой неделе. Многие выпускники получили ноль баллов за творческую часть теста, поскольку «не выполнили коммуникативную задачу». Как выяснилось, школьники не использовали в каждом абзаце сочинения на тему «Ранний выбор карьерного пути — ключ к успеху» слово «успех», заменяя его синонимами.

Всего единый госэкзамен по английскому языку в Свердловской области сдавало 1 600 выпускников. В конфликтную комиссию было подано 225 апелляций.