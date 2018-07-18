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После «английского скандала» на ЕГЭ «нулевые» эссе свердловчан перепроверят
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После «английского скандала» на ЕГЭ «нулевые» эссе свердловчан перепроверят 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Работы свердловских школьников, получивших за эссе на ЕГЭ по английскому ноль баллов, перепроверят на федеральном уровне. Об этом сообщила мать одного из выпускников, преподаватель кафедры русской и зарубежной литературы УрФУ, доктор филологических наук Наталья Пращерук на своей странице в Facebook.
По словам женщины, ей перезвонили из Рособрнадзора после того, как получили обращение. В ведомстве пообещали, что «работы будут перепроверяться на федеральном уровне».
Стоит отметить, что в пресс-службе Рособрнадзора корреспонденту "Уралинформбюро" сообщили, что о перепроверках слышат впервые. Там обещали уточнить информацию и сообщить детали позднее. При этом в региональном министерстве образования отметили, что «перепроверяли» эссе школьников еще раз только на конфликтной комиссии. Никаких других просьб о пересмотре работ не было.
Стоит напомнить, что скандал из-за «нулевых» оценок на ЕГЭ за эссе по английскому языку разгорелся в Свердловской области на прошлой неделе. Многие выпускники получили ноль баллов за творческую часть теста, поскольку «не выполнили коммуникативную задачу». Как выяснилось, школьники не использовали в каждом абзаце сочинения на тему «Ранний выбор карьерного пути — ключ к успеху» слово «успех», заменяя его синонимами.
Всего единый госэкзамен по английскому языку в Свердловской области сдавало 1 600 выпускников. В конфликтную комиссию было подано 225 апелляций.
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