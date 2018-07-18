Ещё
В Тимирязевке займутся цифровизацией аграрного хозяйства России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Тимирязевке займутся цифровизацией аграрного хозяйства России 

Управа района Тимирязевский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Тимирязевская академия заключила соглашение с Аналитическим центром Минсельхоза России. Документ касается цифровизации экономики страны в сфере агробизнеса, науки, образования и системы государственного управления АПК. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.
— Тимирязевской академии предстоит стать основой для развития стратегии цифровизации агропромышленного комплекса, апробации технологий и консультирования агробизнеса, — поделилась представитель вуза Ирина Батуева.
Батуева отметила, что уже сегодня тимирязевцы вооружены всеми современными технологиями и инновациями. Подписание соглашения дает возможность внедрить еще больше современных практик в содружестве с аграрными вузами и научными организациями страны. (мю)
Управа района Тимирязевский города Москвы: последние новости
Студенты Тимирязевской академии изучат полный цикл производства и переработки продукции Захвативший заложников в «Дикси» на Большой Академической мужчина взят под стражу В Москве пройдет II Международный фестиваль фейерверков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дадут еще один выходной153
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры140
Украина потребовала от США объясниться после слов Трампа166
Афганистан захотел извинений от России97
В Москве введен план «Перехват»180
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение