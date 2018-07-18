В Тимирязевке займутся цифровизацией аграрного хозяйства России

Тимирязевская академия заключила соглашение с Аналитическим центром Минсельхоза России . Документ касается цифровизации экономики страны в сфере агробизнеса, науки, образования и системы государственного управления АПК. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

— Тимирязевской академии предстоит стать основой для развития стратегии цифровизации агропромышленного комплекса, апробации технологий и консультирования агробизнеса, — поделилась представитель вуза Ирина Батуева

Батуева отметила, что уже сегодня тимирязевцы вооружены всеми современными технологиями и инновациями. Подписание соглашения дает возможность внедрить еще больше современных практик в содружестве с аграрными вузами и научными организациями страны. (мю)