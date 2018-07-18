Директор школы избил школьника в Саратовской области

Руководитель общеобразовательного учреждения решил наказать учащегося за неподобающее поведение в школьном туалете. Об этом сообщил сайт «Взглядинфо».

Происшествие зафиксировали 27 февраля в школе № 1 города Ершов, сообщила радиостанция «Эхо Москвы» . Директор Геннадий Лепехин несколько раз ударил в грудь 15-летнего подростка, который курил в туалете. У школьника диагностировали ушиб мягких тканей. По решению суда виновному лицу назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.