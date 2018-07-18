Директор школы избил школьника в Саратовской области 

Руководитель общеобразовательного учреждения решил наказать учащегося за неподобающее поведение в школьном туалете. Об этом сообщил сайт «Взглядинфо».
Происшествие зафиксировали 27 февраля в школе № 1 города Ершов, сообщила радиостанция «Эхо Москвы». Директор Геннадий Лепехин несколько раз ударил в грудь 15-летнего подростка, который курил в туалете. У школьника диагностировали ушиб мягких тканей. По решению суда виновному лицу назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.
Массовое изнасилование 14‐летней школьницы, которое продолжалось двое суток, спровоцировало волну общественных протестов в Индии.