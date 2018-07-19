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В Рособрнадзоре заявили о снижении числа школ, показывающих необъективные результаты ЕГЭ
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В Рособрнадзоре заявили о снижении числа школ, показывающих необъективные результаты ЕГЭ 

RT на русском 31 минуту назад
Заместитель главы Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе с ФАН заявил о снижении школ, показывающих необъективные результаты Единого государственного экзамена и выборочных проверочных работ, в целом по стране.
«Мы постоянно говорим, что нельзя сравнивать регионы, школы и учителей по результатам оценочных процедур», — сказал он.
По его словам, неправильно наказывать школы за низкие результаты. Необходимо сначала разобраться в причинах случившегося предложить помощь. Не исключено, что для отдельно взятой школы 50-60 баллов является хорошим средним результатом, пояснил Музаев.
«Мы добиваемся объективных результатов на всех этапах не для того, чтобы кого-то наказать, а чтобы учителя и методисты могли вовремя устранять выявленные у школьников пробелы в знаниях и максимально поддерживать их мотивацию к обучению», — добавил он.
Ранее Nation News сообщало, что в Вологодской области наградили выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов.
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