Школьники смогут узнать результаты всероссийских проверочных работ в интернете

МОСКВА , 18 июля. / ТАСС /. Результаты всероссийских проверочных работ (ВПР) по каждому ученику будут доступны в личных кабинетах на специальном сайте. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью, опубликованном в среду в газете «Коммерсантъ».

Итоговые контрольные работы по отдельным учебным предметам проводятся в школах с четвертого класса, их результаты не влияют на перевод ученика из класса в класс и оценки аттестата. Цель — совершенствование методики преподавания и формирование программ развития образования.

"Родители смогут увидеть в личном кабинете результаты проверочных работ, начиная с четвертого класса, пояснил глава Рособрнадзора . Они будут видеть, объективны эти результаты или необъективны. Ученики в перспективе смогут увидеть свои работы, когда мы сможем сканировать сами работы", — сказал он.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора, в настоящее время на портале Федеральной информационной системы оценки качества образования уже есть личные кабинеты у каждой из школ. Информация об успехах каждого учащегося может появиться примерно через три года.

По словам главы ведомства, механизм будет похож на личный кабинет ЕГЭ. «У нас есть уже личные кабинеты по ЕГЭ, где каждый может видеть свои оценки, свою работу. Это очень многие вопросы снимает. Такой же механизм мы хотим предложить и для других уровней образования, это востребовано», — пояснил он.

Объективность и защита от утечек

Объективность результатов будет подтверждать федеральный институт оценки качества образования, заявил чиновник, добавив, что в открытом доступе будут опубликованы школы и муниципальные образования с необъективными результатами.

Отвечая на вопрос, не пострадают ли школы и учителя от публикации таких данных, он сказал, что такой подход оздоровит систему. «Определенный период мы должны пройти, и там, где принимаются некорректные решения, мы будем влиять на ситуацию», — отметил Кравцов.

Глава Рособрнадзора заверил, что данные по ВПР будут защищаться так же, как и информация по единому госэкзамену. «В ЕГЭ утечек ни по одному предмету не было с 2014 года. Та ситуация, которая была в этом году, когда некоторые издания сообщали об утечках, она просто не соответствует действительности. Данные будут защищены, мы обеспечим, чтобы утечек не было», — заверил Кравцов.