Новая учебная лаборатория создана на кафедре прикладной информатики Московского авиационного института

Новая учебная лаборатория «История вычислительной техники и автоматизированных систем» появилась на кафедре 609 «Прикладная информатика» Аэрокосмического института МАИ

Заниматься в новом помещении студенты института начнут в сентябре. Как сообщает пресс-служба вуза, они получат уникальную возможность живого погружения в историю вычислительной техники и автоматизированных систем.

«Собранная в лаборатории коллекция объединена различными сюжетными линиями. Это позволяет проиллюстрировать целый ряд дисциплин, читаемых на кафедре: введение в специальность по автоматизированным системам, историю науки и техники в области информатики и вычислительной техники», — говорится в сообщении на официальном сайте вуза.

Для студентов старших курсов в лаборатории будут проводить занятия по изучению методов и инструментов автоматизированного проектирования, а также по разработке и внедрению систем поддержки и обеспечения жизненного цикла аэрокосмической техники. (ео)