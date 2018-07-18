Ещё
Новая учебная лаборатория создана на кафедре прикладной информатики Московского авиационного института
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новая учебная лаборатория создана на кафедре прикладной информатики Московского авиационного института 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Новая учебная лаборатория «История вычислительной техники и автоматизированных систем» появилась на кафедре 609 «Прикладная информатика» Аэрокосмического института МАИ.
Заниматься в новом помещении студенты института начнут в сентябре. Как сообщает пресс-служба вуза, они получат уникальную возможность живого погружения в историю вычислительной техники и автоматизированных систем.
«Собранная в лаборатории коллекция объединена различными сюжетными линиями. Это позволяет проиллюстрировать целый ряд дисциплин, читаемых на кафедре: введение в специальность по автоматизированным системам, историю науки и техники в области информатики и вычислительной техники», — говорится в сообщении на официальном сайте вуза.
Для студентов старших курсов в лаборатории будут проводить занятия по изучению методов и инструментов автоматизированного проектирования, а также по разработке и внедрению систем поддержки и обеспечения жизненного цикла аэрокосмической техники. (ео)
Управа района Сокол города Москвы: последние новости
Новой цифровой реальности посвятят масштабную конференцию в МАИ IT-лагерь для студентов организовал МАИ Представители школы №1252 Сокола рассказали о своих достижениях
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве введен план «Перехват»107
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии365
У Крымского моста появится конкурент91
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры13
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение