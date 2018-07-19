Ярославские прокуроры требуют отремонтировать здание школы №71

Ярославле сотрудники прокуратуры после проверку по факту материалов СМИ требуют отремонтировать помещение школы №71.

Они направили представление в адрес мэрии, а также исковое заявление в суд о возложение обязанностей на органы местного самоуправления и руководство школы.

Специалисты обнаружили, что в помещениях мастерских, которые стоят отдельно от здания школы, давно не проводился ремонт. Они выявили пробоины в кровле, разрушение фасада, внутри здания — протечки на потолке и стенах. Замены требуют и окна мастерских.