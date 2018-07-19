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Ярославские прокуроры требуют отремонтировать здание школы №71
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Ярославские прокуроры требуют отремонтировать здание школы №71 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Ярославле сотрудники прокуратуры после проверку по факту материалов СМИ требуют отремонтировать помещение школы №71.
Они направили представление в адрес мэрии, а также исковое заявление в суд о возложение обязанностей на органы местного самоуправления и руководство школы.
Специалисты обнаружили, что в помещениях мастерских, которые стоят отдельно от здания школы, давно не проводился ремонт. Они выявили пробоины в кровле, разрушение фасада, внутри здания — протечки на потолке и стенах. Замены требуют и окна мастерских.
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