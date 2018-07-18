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Молодёжь из Еревана учится финансовой грамотности у ставропольцев
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Молодёжь из Еревана учится финансовой грамотности у ставропольцев 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Ереван перенимает у Ставрополья программы повышения финансовой грамотности населения, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе министерства финансов края.
11-12 июля в Ереване прошла международная конференция «Финансовое образование школьников и молодежи». В ней приняла участие министр финансов Ставропольского края Лариса Калиниченко. Также конференцию посетили эксперты в области финансового образования из Франции, Бельгии, Германии, Португалии и стран СНГ.
Чтобы повысить финграмотность молодёжи, участники конференции предложили включать её в школьные программы. Также они обсудили новые технологии и подходы финансового образования, изучили итоги соцопросов среди детей и молодёжи в Армении, Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Киргизской Республике и Таджикистане, и сравнили с недавними данными по Российской Федерации.
Лариса Калиниченко выступила на мероприятии с докладом о работе Регионального центра финграмотности с дошкольниками, школьниками, студентами и преподавателями. Она отметила, что полноценно внедрить финграмотность в образование пока невозможно, поскольку учащиеся и так перегружены учебными программами. Учить детей финансовой грамотности приходится на классных часах, факультативах и каникулах, используя интерактивный подход вместо академического.
«Наш край первым из регионов России внедряет тактильные практики в обучении детей финансовой грамотности: пилотный проект по созданию пластилиновых мультфильмов на тему экономии, накоплений, мошенничеств, кредитов реализован на базе краевого телевидения. К моменту завершения мультфильмов дети понимают суть семейного бюджета, различают необходимое и желаемое, знают о необходимости сбережений», — отметила Лариса Калинченко.
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