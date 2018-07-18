Молодёжь из Еревана учится финансовой грамотности у ставропольцев

Ереван перенимает у Ставрополья программы повышения финансовой грамотности населения, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе министерства финансов края.

Бельгии, Германии, 11-12 июля в Ереване прошла международная конференция «Финансовое образование школьников и молодежи». В ней приняла участие министр финансов Ставропольского края Лариса Калиниченко. Также конференцию посетили эксперты в области финансового образования из Франции Португалии и стран СНГ.

Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Киргизской Республике и Чтобы повысить финграмотность молодёжи, участники конференции предложили включать её в школьные программы. Также они обсудили новые технологии и подходы финансового образования, изучили итоги соцопросов среди детей и молодёжи в Армении Таджикистане , и сравнили с недавними данными по Российской Федерации

Лариса Калиниченко выступила на мероприятии с докладом о работе Регионального центра финграмотности с дошкольниками, школьниками, студентами и преподавателями. Она отметила, что полноценно внедрить финграмотность в образование пока невозможно, поскольку учащиеся и так перегружены учебными программами. Учить детей финансовой грамотности приходится на классных часах, факультативах и каникулах, используя интерактивный подход вместо академического.