Голикова призвала подумать о критериях отбора экспертов при аккредитации вузов

МОСКВА , 18 июля. / ТАСС /. Вице-премьер Татьяна Голикова призвала ректоров вузов подумать о критериях отбора экспертов, которые проводят аккредитацию вузов. Об этом она заявила в среду на заседании совета Российского союза ректоров.

"Тема государственной аккредитации звучала и сегодня, и на встрече, которую проводил Дмитрий Анатольевич Медведев , есть соответствующее поручение Министерству науки и высшего образования, Рособрнадзору внимательным образом посмотреть на эту систему и внести свои предложения по проведению государственной аккредитации, в том числе дать возможность ведущему университету самостоятельно принимать программу [аккредитации]", — сказала Голикова.

Она обратила внимание на то, что вызывает вопросы отбор экспертов, которые проводят государственную аккредитацию вузов.

"Наверное, следует подумать о критериях отбора экспертов, которые могут участвовать в аккредитации. Я еще раз повторяю, что мы к этому готовы, тем более срок установлен 1 октября 2018 года, это первый срок", — сказала она.

Дискуссии об аккредитации

Дискуссии вокруг системы оценки качества образования начались после того, как была лишена госаккредитации Московская высшая школа социальных и экономических наук, так называемая Шанинка. В профессиональном сообществе стали говорить, что аккредитация должна быть более гибкой и ориентироваться не на бумажные отчеты, а реальные результаты вузов.

Ранее представители более 50 ведущих вузов страны направили письмо президенту с просьбой существенно изменить нынешнюю систему государственной аккредитации. Нынешняя система в письме называлась устаревшей. Вузы, в частности, предлагали использовать при оценке организаций высшего образования показатели качества приема: балл ЕГЭ и число победителей и призеров престижных олимпиад, зачисленных на первый курс, оценивать качество научной работы (число публикаций и их цитируемость), качество кадров, соотношение зарплаты преподавателя к средней по региону; проводить независимую оценку знаний студентов, учитывать средний заработок выпускников.