Голикова: нужно выявить критерии отбора экспертов для госаккредитации вузов

"Речь идет о том, чтобы продумать критерии отбора экспертов, которые могут участвовать в государственной аккредитации, это помимо того, чтобы саму государственную аккредитацию следует усовершенствовать. Я еще раз повторяю, что мы к этому готовы, тем более срок установлен очень короткий — 1 октября 2018 года, это первый срок", — сказал Голикова на заседании президиума Российского союза ректоров.