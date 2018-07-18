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Голикова: нужно выявить критерии отбора экспертов для госаккредитации вузов
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Голикова: нужно выявить критерии отбора экспертов для госаккредитации вузов 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, курирующая социальный блок, призвала определить критерии отбора экспертов для проведения государственной аккредитации вузов.
"Речь идет о том, чтобы продумать критерии отбора экспертов, которые могут участвовать в государственной аккредитации, это помимо того, чтобы саму государственную аккредитацию следует усовершенствовать. Я еще раз повторяю, что мы к этому готовы, тем более срок установлен очень короткий — 1 октября 2018 года, это первый срок", — сказал Голикова на заседании президиума Российского союза ректоров.
Ранее в Рособрнадзоре заявили, что поддерживают желание вузовского сообщества по совершенствованию модели государственной аккредитации, однако любой подход должен обеспечить равенство всех вузов перед российским законодательством. В пресс-службе добавили, что Рособрнадзор не имеет «ведомственных» экспертов, привлекаемых к процедуре государственной аккредитации, из числа служащих Рособрнадзора или подведомственных ему организаций, пул экспертов сформирован из представителей образовательных и научных организаций.
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