В Майкопском районе завершила работу XXIV Летняя математическая школа

«Учиться в летней школе нелегко, но интересно. Именно поэтому учащиеся, попав в школу один раз, стремятся участвовать в её работе и в последующие годы», — рассказал руководитель ЛМШ, директор Республиканской естественно-математической школы (РЕМШ) Дауд Мамий.

Местом проведения школы стала учебная база «Горная легенда». На протяжении всей смены ребят ждала насыщенная образовательная программа, а также экскурсии по достопримечательностям предгорий Адыгеи и развлекательные мероприятия.

Занятия проводились в восьми учебных группах, сформированных с учётом возраста и подготовки учащихся.