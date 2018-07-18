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В Майкопском районе завершила работу XXIV Летняя математическая школа
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В Майкопском районе завершила работу XXIV Летняя математическая школа 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
В этом году в ней обучались 176 юных математиков — завсегдатаи и новички школы. Это учащиеся 7-11-х классов из Волгоградской, Ростовской, Липецкой, Ярославской областей, Астрахани, Москвы, Тюмени, а также Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании, Калмыкии и Татарстана.
«Учиться в летней школе нелегко, но интересно. Именно поэтому учащиеся, попав в школу один раз, стремятся участвовать в её работе и в последующие годы», — рассказал руководитель ЛМШ, директор Республиканской естественно-математической школы (РЕМШ) Дауд Мамий.
Местом проведения школы стала учебная база «Горная легенда». На протяжении всей смены ребят ждала насыщенная образовательная программа, а также экскурсии по достопримечательностям предгорий Адыгеи и развлекательные мероприятия.
Занятия проводились в восьми учебных группах, сформированных с учётом возраста и подготовки учащихся.
В дирекции РЕМШ сообщили, что для работы в летней математической школе пригласили известных педагогов, выдающихся олимпиадников и членов жюри Всероссийской олимпиады школьников по математике. Среди них — председатель центральной предметно-методической комиссии ВсОШ по математике, доцент Московского физико-технического института Назар Агаханов, доцент Ярославского госуниверситета, член жюри ВсОШ по математике и информатике Сергей Волченков, старший преподаватель Калужского филиала МГТУ им. Баумана, член жюри ВсОШ Лев Емельянов и многие другие.
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